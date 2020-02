Per Bob Iger alcuni personaggi di The Mandalorian potrebbero avere una loro serie spin-off

Importanti novità in arrivo per i fan di Star Wars: oltre a scoprire la data di uscita di The Mandalorian 2, un'intervento all'amministratore delegato della Disney rivela che la multinazionale sta pensando di produrre degli spin-off sui personaggi incontrati dal Mandaloriano.

Bob Iger ha parlato delle ultime serie create dalla Casa di Topolino durante una riunione con gli investitori, affermando come: "La priorità per i prossimi anni è la televisione", inoltre riguardo lo show con protagonista Pedro Pascal ha commentato: "Ci sarà la possibilità di aggiungere degli altri personaggi nelle puntate di The Mandalorian e di creare delle serie TV con alcuni di loro come protagonisti". I fan non hanno mai nascosto il fatto di essere interessati ad esplorare le storie di alcuni dei personaggi visti nella prima stagione dello show, in effetti sono numerosi quelli la cui storia sarebbe adatta ad una serie. Cara Dune, IG-11 e Greef Carga sono solo alcuni dei personaggi che hanno conquistato in pochissimo tempo i fan di Guerre Stellari.

Oppure le parole di Bob Iger potrebbero riferirsi a qualcuno che non abbiamo ancora incontrato, ma che farà la sua comparsa nella seconda stagione delle avventure di Din Djarin. Mentre aspettiamo di avere qualche informazione in più vi lasciamo con lo sneak peek del set di The Mandalorian 2.