Secondo il CEO di AMC la serie The Walking Dead gode ancora di ottima salute

La serie TV The Walking Dead nel corso degli anni è diventata un prodotto iconico ma allo stesso tempo molto conflittuale che non ha risparmiato lo show da molte critiche. Josh Sapan, CEO di AMC, ha voluto sottolineare come la serie stia avendo ancora successo e il futuro del brand appare più roseo che mai.

Sapan è intervenuto durante il Goldman Sachs Communacopia Conferenze precisando quelli che sono i punti di forza della serie.

Queste sono le sue parole "Abbiamo lasciato parecchia vita dietro a The Walking Dead, nel senso che gli abbiamo dedicato decenni e decenni di vita" successivamente ha fatto riferimento allo stato di salute della serie, che continua a espandersi grazie allo spin-off Fear the Walking Dead e ad altri progetti "Questa è la dimostrazione che lo stato di salute del franchise è ancora ottimo".

Dopodiché il CEO ha spiegato che i contenuti originali come The Walking Dead sono l'unica fonte di supporto per la strategia del network e che poi vengono distribuiti a servizi di terze parti "Noi non facciamo offerte per prodotti come Friends o Seinfeld. Non vogliamo competere con Netflix, Amazon, Disney, HBO Max, ma vogliamo solo rendere le nostre offerte complementari".

L'ultima stagione di The Walking Dead ha avuto un accoglienza positiva ed è stata la prima stagione che avuto come showrunner Angela Kang, che si occuperà anche dell'imminente decima. Di quest'ultima sono disponibili titoli e sinossi degli episodi, mentre recentemente è stato reso pubblico anche l'ultimo teaser di The Walking Dead.