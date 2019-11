Secondo il CEO di Disney Bob Iger, Netflix non è un rivale di Disney+

Il mondo dello streaming inizia a farsi sempre più affollato e il prossimo arrivo di Disney+ ha già portato ai primi paragoni con Netflix, almeno per quanto riguarda la composizione del catalogo. Eppure, secondo Bob Iger, il CEO della Disney, i due servizi di streaming non sono rivali diretti.

Secondo Iger c'è un approccio diverso tra le due piattaforme e, poiché i prodotti proposti sono "leggermente differenti, ai nostri occhi non sono dei rivali". Il CEO della casa di Topolino ha poi spiegato cosa intende: "Netflix punta sul volume, con tanta qualità in mezzo. Un volume enorme e poi hanno creato il mercato in modo brillante e a livello globale". Ciò che si proverà a fare con Disney+, invece, "è più focalizzato, meno volume. C'è tanto spazio che possiamo occupare. In parte può avvenire ai loro danni, ma non necessariamente. È possibile che le persone abbiano più di un abbonamento".

Iger ha parlato anche di com'è lanciare il proprio servizio in un mercato in cui Netflix la fa da padrone e delle possibilità di superarla. "Per come la vedo io, abbiamo il potenziale per avere lo stesso numero di abbonamenti che ha Netflix. Diverse persone saranno interessate al nostro servizio". Più che l'interesse delle persone, il rischio sembra legato all'arrivo di altri piattaforme di streaming, il che significa sempre più concorrenza come riconosciuto dallo stesso Iger.



Il capo della Disney, però, non crede che giocare di anticipo sarebbe servito a molto: "è ancora un mercato nascente, si sta sviluppando. Anche se Netflix ha occupato una grossa fetta in questo mercato, c'è spazio per gli altri che stanno arrivando. Non sono preoccupato. Devi lanciare il tuo servizio quando hai la tecnologia e quando hai abbastanza contenuti: per avere una buona dose di entrambi ci vuole tempo".



Disney+ debutterà il 12 novembre (in Italia nei primi mesi del 2020) e di recente il catalogo è stato ampliato con Avatar.