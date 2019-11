Lo showrunner de I Simpson smentisce Danny Elfman: niente chiusura a breve

Nulla è eterno, neanche (e soprattutto) le cose belle: anche una serie storica e amata come I Simpson è destinata a dirci addio prima o dopo, e secondo qualcuno che lo show l'ha visto nascere il tempo che ci separa dall'ultimo episodio non sarebbe poi così tanto.

Danny Elfman, compositore dell'iconica colonna sonora della serie, ha infatti dichiarato che secondo le sue informazioni mancherebbe davvero poco all'epilogo delle avventure di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie in quel di Springfield.

Elfman, comunque, non è stato molto chiaro sulla natura delle sue fonti ed è in realtà stato quasi immediatamente smentito dal produttore Al Jean: "Senza mancare di rispetto ad Elfman, vorrei dire che stiamo già programmando la trentaduesima stagione per il prossimo anno e non abbiamo alcune intenzione di chiudere dopo di questa" ha spiegato Jean.

Va detto che, comunque, Elfman ha già dimostrato di non essere un mago a fare previsioni: il compositore ha infatti ammesso di non aver creduto neanche per un istante, all'epoca dei primi episodi, che la creatura di Matt Groening potesse diventare il fenomeno televisivo e di costume che poi si è dimostrata. Non fatichiamo a credere, dunque, che anche stavolta possa aver preso un granchio!

Su Disney+, intanto, è possibile scegliere in quale formato guardare I Simpson; nel pacchetto disponibile sulla piattaforma, comunque, non è stato inserito l'episodio de I Simpson con Michael Jackson.