Secondo Disney+ Francia, Cassian Andor debutterà nel 2021 e Obi-Wan Kenobi nel 2022

Oltre ad avere anticipato dei potenziali cambiamenti nel calendario delle serie Marvel, Disney+ Francia potrebbe aver svelato l'anno di uscita degli show live-action di Star Wars dedicati a Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi.

Secondo quanto riportato da Jeremy Conrad di MCU Cosmic, infatti, il comunicato diffuso in vista del debutto del servizio in Francia indica l'arrivo di Cassian Andor e Obi-Wan rispettivamente per il 2021 e 2022.

Chiaramente è ancora presto per dare per certo il periodo di uscita, anche perché l'emergenza Coronavirus potrebbe causare diverse modifiche nei piani della Casa di Topolino (che per esempio ha da poco rivoluzionato il calendario del MCU al cinema), ma possiamo prenderla come un'ulteriore conferma del fatto che la serie dedicata alla spia ribelle arriverà su Disney+ prima dello show con Ewan McGregor.

A proposito della serie con Diego Luna, è notizia di qualche ora fa che Cassian Andor potrà contare sul lavoro di Luke Hull, scenografo noto soprattutto per aver partecipato alla realizzazione dell'acclamata Chernobyl di HBO.

Per quanto riguarda Obi-Wan Kenobi, i cui rumor sulla presunta cancellazione sono stati smentiti definitivamente anche dallo stesso McGregor, Lucasfilm ha da poco ingaggiato Joby Harold (produttore esecutivo di John Wick) come sceneggiatore principale dello show.



Nel frattempo, vi ricordiamo che il quarto episodio di The Mandalorian è ora disponibile su Disney+.