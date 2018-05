Secondo Emily Bett Rickards, la settima stagione di Arrow vedrà tutti in grave pericolo

Il seguito al sorprendente finale della sesta stagione di Arrow, lo status quo della serie è cambiato per sempre, e si direbbe che le ramificazioni di questo sconvolgente cambiamento saranno persino maggiori del previsto.

Nel corso di un’intervista rilasciata al portale d’informazione Entertainment Weekly, l’attrice Emily Bett Rickards, interprete della geniale Felicity Smoak, ha recentemente fornito alcuni indizi sulla settima stagione dello show. Come da lei spiegato, la decisione di Oliver Queen (Stephen Amell) di costituirsi e rivelare al mondo intero il suo segreto, avrà ripercussioni su tutto il team e addirittura metterà dei bersagli invisibili sulle teste delle persone a lui legate.



“La domanda è questa: se Oliver si trova in prigione, è più al sicuro del suo team? Anche il resto della squadra sarà in pericolo. E per quanto riguarda Felicity e William, possiamo solo fare del nostro meglio per proteggerli”.

Sempre secondo Rickards, le minacce che dovrà affrontare il Team Arrow potrebbero essere più gravi che mai, specialmente ora che Ricardo Diaz (Kirk Acevedo) è sfuggito alla cattura e tornerà a Star City per regnare nuovamente sulla città, con l'aiuto dei suoi Cacciatori dell’Arco Lungo.



“Abbiamo visto quanto Diaz possa essere forte, intelligente e feroce; non penso che si fermerà. Per mantenere Felicity al sicuro, possiamo fare del nostro meglio, ma non credo che avrà molta fortuna”.

Con Green Arrow lontano dalle strade, è probabile che Star City piombi di nuovo nel caos, ma cos’avrà voluto dire Rickards con l’ultima affermazione? È mai possibile che la compagna di Oliver Queen possa trovare la morte o comunque andarci molto vicina, ora che il protagonista di Arrow si trova in carcere?