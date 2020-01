Il secondo episodio di Legends of Tomorrow 5 si mostra in queste immagini promozionali

La quinta stagione della serie dedicata alle Leggende è appena iniziata: abbiamo scoperto un importante cambiamento in Legends of Tomorrow, adesso vediamo le prime foto della seconda puntata condivise dall'emittente televisiva The CW.

Potete vedere le immagini in calce alla notizia, scopriamo così che i protagonisti della serie saranno costretti a tornare nel 1947 per occuparsi di Bugsy Siegel, gangster famoso sfuggito all'inferno. Ecco la sinossi ufficiale dell'episodio intitolato "Miss Me, Kiss Me, Love Me": "Una nuova pista porta le Leggende nella Los Angeles del 1947, alla ricerca di Benjamin Bugsy Siegel, che cerca di crearsi un posto tra le élite di Hollywood. Sara, Ray e Constantine organizzano un piano per catturarlo mentre Ava e Rory rimangono da parte. Capiranno subito che dovranno preoccuparsi più della ragazza di Bugsy piuttosto che del gangster. Ava nel frattempo patisce il fatto di essere lasciata da parte, mentre Nate accompagna Behrad al compleanno di suo padre, conoscendo così anche sua sorella Zari, dal volto familiare".

La regia sarà di David Geddes, mentre la sceneggiatura è opera di Ray Utarnachitt. Se cercate altre indiscrezioni sullo show vi segnaliamo il titolo della puntata conclusiva di Legends of Tomorrow 5, il secondo episodio invece andrà in onda il prossimo 4 febbraio.