Il secondo episodio di Star Trek: Picard scava nel passato di una nota civiltà aliena

Il secondo episodio di Star Trek: Picard è appena stato trasmesso e con esso ci addentreremo nel passato più lontano ed oscuro, ma soprattutto fin'ora sconosciuto, di una delle ciiviltà che da sempre fanno parte dell'universo della saga: di seguito troverete alcuni spoiler, ma vi auguriamo una "lunga lettura e prosperità".

Il nuovo capitolo ci fornisce nuovi dettagli suoi motivi che hanno portato la Flotta Stellare ad abbandonare i romulani al loro destino durante la rivolta su Marte, ma al contempo offre anche un dettagliato background per alcuni dei personaggi incontrati nel primo episodio.

Precedentemente abbiamo appreso che il capitano Jean-Luc Picard si sta godendo una meritata pensione nelle campagne francesi e che si occupa del suo vigneto grazie alle due governanti romunlane Laris e Zhaban.

Dopo l'arrivo di Dahj Asha e la sua disperata richiesta di aiuto, il capitano non esiterà ad aiutare ad aiutarla e, grazie a Laris, torneranno nell'appartamnto a Boston nel quale la ragazza vivav col suo ragazzo, anch'egli ucciso dagli assassini romulani appartenenti all'organizzazione Tal Shiar.

In quest'occasione la governante svela a Picard che la sua conoscenza della tecnologia romulana, per quanto approfondita, aveva in realtà solo scalfito la superficie delle vere possibilità che questa può offrire: il suo popolo era stato tanto abile da renderla quasi del tutto inutilizzabile ed incomprensibile a chi non avesse gli strumenti per decifrarla.

Successivamente ci darà anche altre informazioni sulla storia, sconosciuta, del popolo romulano: "Nella Federazione vi riferite al Tal Shiar come ad una "polizia segreta romulana", ma questo aggettivo è un po' ridondante: potreste metterlo davanti ad ogni aspetto della nostra cultura. Ho sentito, ed ho motivi di credere che sia vero, che il Tal Shiar sia semplicemente il nuovo volto di un'altra cabala ben più antica: lo Zhat Vash."

Zhaban aggiunge che solitamente con "Zhat Vash" i romulani si riferivano ai "morti", cioè gli unici detentori si alcuni oscuri segreti "così profondi e terribili" che apprenderli condurrebbe chiunque alla pazzia.

Giunti alle ultime battute dell'episodio scopriamo che lo Zhat Vash è così potente da essersi già infiltrati persino tra i più alti gradi della Flotta Stellare.

Queste sono alcune delle rivelazioni della 1x02: il comandante Picard dovrà fare i conti con un devastante imprevisto, mentre altri indizi collegherebbero romulani e Borg

.