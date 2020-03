Secondo i fan della WWE per The Undertaker non è ancora l'ora del ritiro

Tra pochi giorni compirà 55 anni, ma per molti il wrestler Mark William Calaway, in arte The Undertaker, ha ancora qualcosa da dire sul ring. Secondo un sondaggio di Digital Spy, infatti, la maggior parte dei fan ritiene che il lottatore più longevo della WWE non debba ritirarsi dopo WrestleMania 36.

Il 53% degli utenti ha affermato che The Undertaker dovrebbe continuare, contro il 47% secondo cui è giunto per lui il momento di porre fine alla carriera.

Tra poche settimane The Undertaker affronterà AJ Styles nella più insolita WrestleMania di sempre. A causa della pandemia di Coronavirus in atto la trentaseiesima edizione di WrestleMania si svolgerà infatti a Orlando, Florida, il 4 e il 5 aprile, in un Performance Center praticamente vuoto, trasformato in un set chiuso e senza pubblico.

Se dovesse decidere di continuare, il prossimo appuntamento per un'apparizione di Undertaker sarebbero probabilmente le Survivor Series 2020.

Ricorre quest'anno il trentennale dell'inizio della carriera di Calaway, che tecnicamente ha fatto il suo debutto nel circuito WWF nel 1990, con il nome di "Kane the Undertaker", il 19 novembre, mentre la sua prima apparizione sullo schermo risale a tre giorni dopo, durante le Survivor Series.

Qualche mese fa The Undertaker aveva spiazzato i fan con la sua assenza al debutto di SmackDown sulla Fox, mentre nelle scorse settimane John Cena ha raccontato di essere stato quasi licenziato dalla WWE