Secondo Freya Allan di The Witcher Ciri è spaventata dai suoi poteri

Chi ha letto i libri di Sapkowski o giocato ai giochi prodotti da CD Projekt Red ed ha, quindi, una certa dimestichezza con la storia di The Witcher non si sarà certo stupito di apprendere dalla serie Netflix degli straordinari poteri di cui dispone Cirilla.

Il personaggio interpretato da Freya Allan è però ancora troppo giovane, ai tempi di questa prima stagione dello show, per aver imparato ad avere piena consapevolezza dei propri poteri, né tantomeno a saperli controllare.

A confermarlo è la stessa Allan, che ha parlato ci una Ciri spaventata dalla pericolosità e dagli effetti dei suoi poteri: "Penso che Ciri non li veda come un'opportunità. Penso che vengano fuori dalla paura e che le permettano di proteggersi in qualche modo, ma credo che lei non li veda come qualcosa che possa proteggerla. Sono qualcosa di piuttosto terrificante, perché lei non sa ancora come controllarli. Si tratta chiaramente di qualcosa che le è stato tenuto nascosto, e la cosa la spaventa, perché pensa: 'Cos'altro non mi è stato detto? Cos'altro la mia famiglia mi ha tenuto nascosto per tutto questo tempo?' Inoltre ha paura che i suoi poteri possano far male a persone che lei non intenda ferire. E poi la fanno sentire isolata, perché sa di non essere una persona normale" ha spiegato l'attrice.

