Secondo George R.R. Martin il finale de Il Trono di Spade sarà diverso da quello dei libri

L’autore statunitense è tornato ancora una volta a parlare dell’adattamento televisivo de Il Trono di Spade, opera che si ispira al ciclo di romanzi delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. Non essendo ancora giunto alla sua conclusione, Martin ha rassicurato i lettori sul diverso finale che li attenderà rispetto allo show targato HBO.

Il territorio che gli ultimi episodi del serial trasmesso dal canale via cavo è praticamente inesplorato e questo avrà sicuramente permesso anche un maggiore spazio di manovra in ambito creativo. Sebbene alcuni fan dei libri temevano che la visione dell’ultima stagione avrebbe rovinato loro il piacere della lettura, lo scrittore ha recentemente rivelato di aver apportato dei cambiamenti. La scelta, ovviamente, è finalizzata a mantenere alto l’hype e la suspense che inevitabilmente sarebbero stati rovinati dallo show:

“Sono stato così lento con questi libri” ha dichiarato Martin a Rolling Stone. “I principali punti della fine saranno su cose che ho narrato loro cinque o sei anni fa. Ma potrebbero esserci cambiamenti e ci sarà parecchio di aggiunto”.

Se si tiene conto del fatto che il quinto libro, A Dance of Dragons, l’ultimo uscito finora, è arrivato in libreria nel 2011, un mese dopo l’epilogo della prima stagione televisiva, è chiaro che Martin ha avuto certamente parecchio tempo a disposizione per finire la sua opera. Non ci resta che attendere in tal senso la pubblicazione di The Winds of Winter, sebbene alcuni capitoli siano stati già rivelati nel corso degli anni.

Lo scorso gennaio il teaser dell’ottava stagione de Il Trono di Spade annunciava la data della messa in onda della premiere, fissata al 14 aprile. C’è grande fermento su quella che si prospetta essere come il racconto finale più epico che la storia della serialità televisiva abbia mai narrato, specie per la celebre battaglia di Grande Inverno del terzo episodio la cui durata è attesta agli 82 minuti.