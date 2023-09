Secondo Henry Cavill uno dei migliori aspetti di The Witcher fu un incidente

Alcuni personaggi hanno l'abilità di mettere tende nel cuore dei fan e di non andarsene più. A questo è destinato Geralt, protagonista di The Witcher, interpretato da Henry Cavill. Secondo quanto raccontato dall'attore, uno dei tratti più distintivi del personaggio sarebbe frutto di un incidente.

Mentre i fan si cercano di spiegare il motivo per cui Henry Cavill ha lasciato The Witcher, l'attore ha rivelato come la voce iconica di Geralt sia stata la conseguenza di un "errore". Il contributo che Cavill ha dato per il ruolo va sicuramente oltre le sue capacità di attore, mettendo le fondamenta anche nella sua passione smodata nei confronti del personaggio dell'universo di The Witcher. Raccontando il proprio provino, Cavill ha svelato di aver inizialmente usato il suo tono di voce "normale" e tradizionale.

Durante le riprese, invece, pare abbia utilizzato una intonazione diversa, molto più profonda. Notando come si adattasse meglio al personaggio ha deciso di adottarla sul set. "Penso che fosse l'episodio 3, in realtà, King Foltest, quella scena in cui chiudo tutti fuori dalla stanza e torno indietro. Non l'ho fatto intenzionalmente. È successo per caso... E poi ho pensato, 'Oh mio Dio, ho semplicemente interpretato un'intera scena con la voce sbagliata.' E mi sono reso conto che la voce migliorava molte cose quando si trattava di recitare certe battute e di trasmettere certi dialoghi. E ho pensato: 'In realtà preferisco questo.'” ha concluso l'attore.

L'importanza della serie scavalca il semplice mondo che cerca di raccontare. Infatti, The Witcher ha ispirato i combattimenti di Zoro nel live action di One Piece. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!