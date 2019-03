Secondo Jovian Wade di Doom Patrol i migliori supereroi sono quelli problematici

Jovian Wade, interprete di Vic Stone/Cyborg nella serie DC Universe Doom Patrol, ha spiegato cosa rende interessanti i personaggi dello show.

"Questi personaggi sono persone reali e funzionano come tali perché prima sono umani." ha detto Wade durante un'intervista con Deadline. "Hanno malattie mentali e fisiche e questi poteri, ma sono prima di tutto umani, e questo ci permette di immedesimarci in queste storie e ci fa interessare alla serie. Non sai mai cosa accadrà dopo. Questo è sicuro."



"I migliori supereroi sono quelli che hanno questi problemi" ha continuato l'attore. "Non sono a posto. Gli eroi che stanno bene non sono molto interessanti."



La prima stagione di Doom Patrol ha esordito lo scorso 15 febbraio su DC Universe, nuovo servizio streaming al momento non disponibile in Italia. In attesa di sapere su che piattaforma verrà distribuito lo show, così come le annunciate Swamp Thing e Young Justice: Outsider, vi ricordiamo che Titans - altra serie targata DC Universe - è al momento disponibile su Netflix.



La serie si presenta come una reimmaginazione del classico team di supereroi formato, oltre che dal già citato Cyborg, anche da Crazy Jane, Robotman, Elasti-Girl e Negative Man, e guidato dal Dr. Niles Caluder. Recentemente è entrato a far parte del cast dello show anche Mark Sheppard nei panni di Willoughby Kipling.