Secondo Julia Ormond The Walking Dead: World Beyond avrà toni più speranzosi

Continuano i commenti di Julia Ormond su The Walking Dead: World Beyond. Scopriamo così quali saranno i temi del nuovo spin-off dell'opera scritta da Robert Kirkman e la sua esperienza nel lavorare insieme ad un cast così giovane.

Ecco cosa scrive l'attrice sul blog della serie lanciato da AMC: "La nostra è una macchina ben oliata, è un ambiente rilassato e divertente. Mi piace lavorare insieme a ragazzi giovani, sono così pieni di entusiasmo. Vuoi che questo loro modo di essere ancora acerbi e aperti rimanga, per questo cerchi di aiutarli. Devi provare molto amore, anche troppo per chi lo riceve, se sei un genitore in queste condizioni".

Inoltre ha rivelato quale sarà il tono generale dello show, che scopriamo essere molto diverso rispetto alle altre serie: "Sarà una serie piena di speranza. Ci saranno anche dei momenti divertenti. Sono riusciti ad azzeccare il momento, la serie è molto più attuale rispetto all'opera principale. Sono tutti molto impegnati nello show e ne vado molto orgogliosa, è questo l'elemento che fa funzionare la serie e la renda calda e speranzosa, sono veramente entusiasta di far parte di questo cast".

Mentre aspettiamo ulteriori informazioni sulla serie vi segnaliamo questi poster dei personaggi di The Walking Dead: World Beyond.