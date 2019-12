Secondo Kevin Feige la protagonista di WandaVision è uno dei personaggi più forti del MCU

La serie di Disney+ dedicata al personaggio di Elizabeth Olsen è una delle più attese del servizio streaming della casa di Topolino. Vi abbiamo riportato le ultime indiscrezioni sulla trama di WandaVision e adesso vi segnaliamo un'importante commento di Kevin Feige.

Il presidente dei Marvel Studios ha voluto inserirsi in una discussione che va avanti da quando è stato creato il mondo dei supereroi di Stan Lee: chi è il più forte? Non è facile stabilirlo con certezza, ma la risposta data da Kevin Feige ha fatto lo stesso discutere molto. Ecco il suo commento fatto durante un Q&A nella New York Film Academy in cui spiega che nell'ultimo film della Marvel il personaggio di Wanda Maximoff era sicuramente una spanna sopra gli altri: "Se guardiamo Endgame vediamo che Wanda Maximoff sarebbe riuscita ad uccidere Thanos. È stato il momento in cui l'ho visto più spaventato e se non avesse detto di decimare la sua squadra per togliersela di torno credo che sarebbe riuscita a sconfiggerlo".

Queste dichiarazioni non fanno altro che aumentare l'attesa dei fan per la serie TV che esplorerà la psiche di Wanda e il suo rapporto con Visione. La data di uscita è fissata per la primavera del 2021, mentre aspettiamo vi lasciamo con le prime foto dal set di WandaVision.