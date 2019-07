Secondo Lauren Hissrich in The Witcher ci saranno anche momenti comici

Lauren Hissrich, dopo il successo del panel al Comic-Con di San Diego, sta raccontando con encomiabile entusiasmo tutti i dettagli sul dietro le quinte di The Witcher, dal casting alle sue parti preferite, fino agli easter egg che faranno felici i fan del videogioco targato CD Projekt Red.

Chi ha letto la saga o giocato ai videogiochi sa, però, che The Witcher non è fatto di soli dramma e azione: nella narrazione della storia di Geralt, Yennefer e Ciri trovano spazio qua e là anche momenti genuinamente divertenti, ironici e grotteschi. Ritroveremo questi momenti nella serie Netflix? Secondo Hissrich non c'è da aver paura.

"Sì, è buffo, perché abbiamo provato un paio di versioni alternative del trailer con un po' di humour all'interno, perché ce n'è lungo tutta la serie. Voglio dire, ovviamente lo show è super dark. Ci sono elementi davvero tragici nella serie, cose piuttosto drammatiche. Ma abbiamo sempre buttato un occhio all'atteggiamento delle persone di fronte alla tragedia, al fatto che spesso la si affronti con l'umorismo perché è l'unico modo per andare avanti. Quindi, saggiamente, abbiamo sempre cercato di tenere a mente ciò. I trailer però sono sempre così altisonanti e drammatici che ogni qualvolta provassimo ad inserire qualcosa di divertente la reazione era tipo: 'Oh no, no, no, no, no, no'. Abbiamo provato diverse versioni, ma sì, nella serie ci sono parecchi momenti divertenti, specialmente con Geralt tutto serio e Jaskier che lo infastidisce oltre ogni limite umanamente sopportabile" ha spiegato la showrunner.

A proposito di momenti leggeri, pare che nella serie troverà spazio anche la famosa scena della vasca da bagno. Sempre Hissrich, inoltre, ha svelato quanto sia stato difficile trovare un'attrice adatta per Ciri.