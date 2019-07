Secondo Martin non ci saranno i Lannister nello spin-off di Game of Thrones

Lo scorso maggio si è concluso definitivamente Game of Thrones, la serie HBO che nonostante le critiche ricevute ha fatto parlare molto di sé in questi anni. Le recenti parole dello scrittore George R. R. Martin hanno riacceso l'interesse degli appassionati, grazie alla rivelazione di alcuni dettagli dello show. Tra cui uno relativo ai Lannister.

Nel terzo episodio dell'ottava stagione di Game of Thrones intitolato La Lunga Notte abbiamo assistito a uno degli eventi più attesi dell'intera linea narrativa della serie. È stato infatti il momento in cui il temuto Re della Notte si è scontrato a Grande Inverno con Jon Snow, Daenerys e il resto dei protagonisti.

Nella serie spin-off chiamata momentaneamente Bloodmoon, di cui conosciamo il numero dei regni e la conferma della presenza degli Stark, potremmo assistere nuovamente a un evento del genere, dato che le vicende storiche saranno ambientate cinquemila anni prima della serie canonica e saranno incentrati appunto sul Re della Notte e sugli Estranei, e la loro marcia versa sud durante la prima Lunga Notte.

A causa dell'epoca arcaica dovrebbe non essere presente una delle storiche famiglie di Westeros, ovvero i Lannister. Sulla questione si è espresso lo stesso Martin parlando in esclusiva con Entertainment Weekly:

"I Lannister non erano ancora presenti, ma Castlery Rock sicuramente si trova già lì. Un po come lo rocca di Gibilterra. All'epoca in cui è ambientata la serie si ritrova occupata dai Casterlys."

All'interno della storiografia immaginaria di Game of Thrones è risaputo che i Casterlys furono ingannati da Lann L'astuto che ne approfittò per fondare la Casa Lannister. Per questo motivo non è ancora chiaro se si farà riferimento a questo evento.