Secondo Marvin Jones III di Black Lightning Tobias Whale è più forte di Lex Luthor

Abbiamo letto la sinossi ufficiale del nuovo episodio di Black Lightning, in attesa che il protagonista della serie faccia la sua comparsa nell'Arrowverse, Marvin Jones III è già sicuro che Tobias Whale sarebbe uno dei villain più potenti tra i vari supereroi DC.

Per ora sarà solo Jefferson Pierce a sfidare l'Anti-Monitor nell'atteso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, ma l'interprete di Tobias Whale è già pronto ad affrontare un vero e proprio gigante dei fumetti DC quale Lex Luthor. Ecco cosa ha risposto alla domanda dei colleghi di ComicBook.com riguardo un suo futuro incontro con l'avversario di Superman: "Stiamo per incontrare altri universi, grazie al crossover Freeland sta per diventare molto più grande. Ci sarà sicuramente qualcuno pronto a sfidare Tobias Whale e sono curioso di vedere come ne uscirà vincitore. Sono sicuro che sarà lui a vincere, ha un qualcosa di speciale, non lo dico perché sono io ad interpretarlo, ma Tobias è difficile da sconfiggere. Devono rivelare un suo avversario". Siamo sicuri che nel futuro il suo desiderio sarà realizzato.

Nel frattempo l'emittente televisiva The CW ha reso disponibile il promo della quinta puntata di Black Lightning, in cui vedremo la precaria situazione in cui versano Freeland e la famiglia del protagonista.