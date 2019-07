Secondo Orlando Bloom Legolas non comparirà nella serie TV de Il Signore Degli Anelli

Dopo che l'account Twitter ufficiale della serie ha svelato i nomi del team al lavoro su Il Signore Degli Anelli, ora tocca all'attore interprete di Legolas dire la sua sul prossimo ambizioso show prodotto da Amazon Prime.

L'occasione è un evento promozionale per la serie con protagonista Orlando Bloom dal titolo Carnival Row, durante la quale un giornalista chiede se i fan potranno rivedere Legolas in azione: "Mi viene in mente un giorno, ero sul set insieme a Peter Jackson, sono passati 20 ormai? E lui mi diceva, non sarà divertente quando vorranno fare un remake de Il signore degli anelli? Stavamo girando una scena importante e gli ho risposto: no non accadrà mai. E invece eccomi, lavoro per Amazon e loro stanno facendo un remake. È fantastico".

Ha continuato così: "Voglio dire, non so come lo faranno, non ne abbiamo proprio parlato. Penso di aver già fatto tutto, tornare per Lo Hobbit è stato un bellissimo gesto che Peter mi ha permesso di fare e aveva un senso. Mi piace considerarmi ancora giovane ma non so dovrei potrei inserirmi nel mondo della serie. Se invece parli del personaggio di Legolas, sono sicuro che troveranno un qualsiasi ragazzo di 19 anni pronto per interpretarlo".

Sembra quindi che Orlando Bloom abbia deciso di non riprendere il suo ruolo, ma non è l'unico attore della trilogia originale ad aver detto la sua sullo show, come potete leggere nei commenti di Elijah Wood sulla serie de Il Signore Degli Anelli.