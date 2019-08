Secondo un personaggio di The Walking Dead la serie andrà avanti per altre 3 stagioni

A seguito dell'annuncio della fine del fumetto di The Walking Dead in molti hanno temuto che questo si ripercuotesse sulla serie TV targata AMC. A quanto pare però sia i produttori che gli showrunner hanno ancora molto materiale da portare avanti, questo viene confermato anche da Jeffrey Dean Morgan, interprete del personaggio di Negan.

Intervistato da Los Angeles Times ha affermato: "Penso che potremmo andare avanti per ancora tre anni seguendo tutte le vicende del fumetto". Anche Norman Reedus ha voluto dire la sua, come ben saprete il suo personaggio non appare nei fumetti scritti da Robert Kirkman, per questo ha voluto sottolineare: "Ma nonostante questo la trama è molto distante dai fumetti".

Di fronte alla conferma che la serie andrà oltre la storia della graphic novel, è Jeffrey Dean Morgan stesso a voler rassicurare i fan: "I produttori e gli showrunner hanno assicurato, e io gli credo, che hanno ancora molte storie da raccontare. Questo va a favore di tutti. Ma per il cast e la troupe leggere che il fumetto sarebbe finito è stato un grande shock".

Parlando del personaggio interpretato dall'attore statunitense, è stato recentemente confermato che un nuovo personaggio si unirà al cast di The Walking Dead, e avrà un legame profondo con l'ex capo dei Saviors.