Secondo il produttore di Echo le serie Marvel Netflix sono canoniche per l'MCU

A meno di una settimana di distanza dal debutto di Echo, il produttore della serie tv ha parlato del nuovo show e di come i prodotti relativi al progetto Marvel Spotlight possano, a suo parere, essere considerati a tutti gli effetti come parte del canone del Marvel Cinematic Universe, pur distaccandosene per tematiche e stili narrativi.

Dopo aver parlato del fatto che Echo sarà più violenta delle altre serie del Marvel Cinematic Universe torniamo ad occuparci dell’opera tv di prossima pubblicazione per riportare le dichiarazioni di Brad Winderbaum a proposito della canonicità dello show e dei prodotti appartenenti alla serie Marvel Spotlight e alle opere che si rifanno al mondo di Daredevil.

In una delle tante interviste che stanno preparando il pubblico e gli addetti ai lavori all’uscita di Echo, il produttore ha espresso la sua personale opinione in merito: “Posso dire che fino a questo momento siamo stati piuttosto cauti su ciò che fa parte della timeline canonica e che non lo è. Ma ora che è passato un po’ di tempo, ora che vediamo quanto le storie siano ben integrate, credo che io, Brad Winderbaum, possa sentirmi sicuro di dire che le serie Netflix su Daredevil siano parte del canone”.

Winderbaum ha anche spiegato come delle opere che si distacchino dalla narrazione d’insieme del Marvel Cinematic Universe possano aiutare il pubblico casuale ad avvicinarsi ai lavori della Casa delle Idee: “Proprio come i fan dei fumetti non avevano bisogno di leggere Avengers o I Fantastici Quattro per godersi un fumetto di Ghost Rider, il nostro pubblico non ha bisogno di aver visto altre serie Marvel per capire cosa stia succedendo nella storia di Maya”.

In attesa di poter finalmente vedere la serie Marvel Spotlight, vi lasciamo a un video che mostra Daredevil in azione in una scena di Echo.