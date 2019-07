Secondo il produttore di His Dark Materials la serie non è una critica alle religioni

Leggendo la trama della serie TV His Dark Materials, tratta dalla trilogia scritta da Philip Pullman e conosciuta in Italia come Queste oscure materie, in molti hanno pensato di trovare al suo interno una critica alle organizzazioni religiose. La produttrice esecutiva, in un'intervista, nega però la presenza di questo argomento controverso.

"Stiamo creando un adattamento di un libro per la televisione, e una delle cose che possono accadere è che dovrai tagliare parti della storia. La controversia religiosa che c'è stata attorno al film non era collegata ai libri. Philip Pullman racconta della depressione, del controllo e della falsificazione delle informazioni. Non c'è nessun contrasto diretto con nessuna organizzazione religiosa contemporanea".

Come ben ricorderete il film era stato accusato da diverse associazioni e chiese cristiane statunitensi di diffondere un messaggio anti-chiesa, anche l'Osservatore Romano aveva dichiarato il film come un attacco alle istituzioni cattoliche, giudicandolo come: "una saga gnostica in salsa sessantottina dove la felicità risiede nell'indipendenza".

Come potete vedere nel primo trailer ufficiale di His Dark Materials, sembrerebbe che il ruolo del Magisterium sarà leggermente cambiato, probabilmente per evitare la decisione di proclamare un nuovo boicottaggio dell'opera da parte delle alte sfere cattoliche.

La serie Queste Oscure Materie è già stata rinnovata per una seconda stagione, dimostrando quanto HBO sia fiduciosa della buona riuscita del progetto, anche grazie ad un cast d'eccezione in cui troveremo Dafne Keen, James McAvoy e Lin-Manuel Miranda.