Secondo i produttori la nuova Nancy Drew sarà 'un'adolescente un po' dark'

Nancy Drew, serie reboot in arrivo quest'autunno su CW, darà alla protagonista un tocco di "oscurità" in più, nello stile del teen drama Riverdale. Secondo i produttori esecutivi Stephanie Savage e Noga Landau il pubblico vedrà l'adolescente Nancy sotto una nuova luce.

In questo nuovo adattamento dai romanzi di Carolyn Keene, Nancy Drew (interpretata da Kennedy McMann) ha diciotto anni e ha terminato la scuola superiore. Quando una tragedia colpisce la sua famiglia, la ragazza si ritrova coinvolta in una indagine su un omicidio in cui viene a scoprire una serie di oscuri segreti.

"Quando stavamo mettendo insieme tutto questo" ha spiegato Stephanie Savage al panel del Comic-Con di San Diego, "abbiamo iniziato pensando a quello che amavamo di Nancy: il suo coraggio, la sua intelligenza. Ma c'era anche qualcos'altro, non era solo una brava ragazza, c'era un elemento dark, tutte le nostre storie preferite di Nancy Drew avevano quell'elemento di oscurità."

È anche su questo, quindi, che si è lavorato. Inoltre l'ambientazione è stata portata ai giorni nostri e secondo Noga Landau "Nancy Drew è perfetta nel 2019. Ha fatto tutto per bene nei primi libri, ma ora è più complicata."

I due produttori hanno anche anticipato la presenza di alcuni Easter Egg che stuzzicheranno chi ha amato i libri. "Abbiamo un ottimo stagista che ha passato al setaccio tutti i libri, e i fan di Nancy Drew che sono tra i nostri scrittori stanno solo aspettando di poter piazzare qualche sorpresa all'interno della serie."

Faranno parte del cast anche Maddison Jaizani e Alex Saxon. Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata al primo trailer di Nancy Drew.