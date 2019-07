Secondo il protagonista di Arrow i fan rimarranno soddisfatti del finale

Rispondendo alle domande degli appassionati in un panel dedicato alla serie durate il San Diego Comic-Con, Stephen Amell, protagonista di Arrow, ha promesso ai fan che il finale dello show soddisferà tutte le loro aspettative.

La risposta data alla domanda se la conclusione di Arrow, a differenza di quella del Trono di Spade, verrà apprezzata da tutti è questa: "Non sono la persona giusta per rispondere, a me è piaciuta l'ultima stagione di Game of Thrones. Se odierete il nostro finale, sapremo di aver fatto un buon lavoro! No... Arrow ha un finale felice".

Anche il produttore Marc Guggenheim ha spiegato come si è giunti alla decisione di far finire le avventure di Oliver Queen: "Ne abbiamo parlato, e abbiamo deciso di voler chiudere ora che la serie è ancora a livelli alti. Grazie a Dio la gente è ancora interessata al nostro show. Inoltre bisogna considerare anche i limiti logistici e di budget di una serie che va avanti da otto stagioni. Abbiamo deciso di concludere adesso che la qualità è sempre la stessa, non volevamo andare avanti e creare uno show peggiore".

Se non lo avete visto, vi consigliamo il trailer della stagione otto di Arrow, invece se cercate ulteriori indiscrezioni, ecco il prossimo costume di Diggle.