Secondo alcuni rumor Carlos Valdes potrebbe dire addio a The Flash

Dopo la pausa natalizia, la sesta stagione di The Flash si è lanciata nella narrazione delle vicende post Crisi, ma alcuni dettagli degli ultimi due episodi sembrerebbero suggerire che uno dei membri fondatori del cast, Carlos Valdes, è prossimo alla sua ultima battuta. Di seguito troverete alcuni spoiler.

Già da qualche tempo circolerebbero voci su Valdes e sul suo personaggio, Cisco Ramones, e, sebbene siano sicuramente giunte alle orecchie dell'attore, l'interprete di Vibe non le ha mai né smentite né confermate.

A aggiungere pepe alla faccenda soprattutto le ultime apparizioni di Cisco sullo schermo: separato dal Team Flash e indirizzato verso missioni secondarie, i contorni del personaggio stanno diventando sempre più sfocati.

A tal proposito, lo showrunner della serie The CW Eric Wallace ha messo a tacere questi nuovi rumor:

"No, [Cisco e Carlos] non vanno da nessuna parte. Cisco parte per il suo viaggio per scoprire e catalogare il nuovo mondo [post Crisi], ma tornerà molto rapidamente." E, quando tornerà, Wallace promette che Cisco farà luce su "una delle cose più impressionanti che il Team Flash abbia mai affrontato".

Precedentemente, alla fine della scorsa stagione, Valdes aveva avuto a che fare con voci di corridoio simili:

"Conosco [le voci]. Ecco il punto: questa dovrebbe essere una storia di ammonimento. Quando una qualsiasi rivista dice " le nostre fonti ci dicono... bla bla bla ", non hanno fonti! I segni rivelatori ci sono, le bandiere rosse ci sono, ma la gente compra comunque quella m***a. Le comprano continuando a credere agli asini volanti. Quindi, per me, è una storia di ammonimento: non credere alle voci. Sono qui. Stagione 6, sono qui."

Che la piega presa dagli episodi sia solo una fase passeggera?

Intanto nuovi dettagli emergono anche su Nash Wells e la nuova identità assunta dopo Crisi sule Terre Infinite, mentre una foto dal set anticipa un atteso ritorno