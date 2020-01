Secondo vari rumor Disney sarebbe al lavoro su una nuova stagione di Star Wars Rebels

Dopo alcuni cambiamenti fatti su Star Wars Rebels, sono stati in molti a pensare che un annuncio riguardo una nuova stagione fosse ormai imminente. Per adesso però circolano solo delle voci non confermato a riguardo.

Secondo quanto riporta il podcast "First Order Trasmission" una quinta stagione della serie su Guerre Stellari sarà presentata nel corso del 2020, inoltre a capo del progetto troveremo Dave Filoni. Sono tutte ottime notizie per i fan di personaggi quali Ahsoka Tano, purtroppo però per adesso si tratta solo di voci non confermate e da prendere con le dovute pinze.

Lo stesso Dave Filoni aveva affermato, durante un'intervista concessa a ComicBook.com, che difficilmente avrebbe lasciato sviluppare la storia di Ahsoka da qualcun altro: "Sarebbe molto difficile, ad essere onesti sarebbe quasi impossibile per me perché ho fatto parte di questo progetto dall'inizio. Praticamente dall'inizio della storia di Ahsoka". La storia del viaggio del personaggio doppiato da Ashley Eckstein insieme a Sabine rimarrà ancora in forse, anche se una scena presente in "Star Wars: L'Ascesa di Skywalker" ha riacceso le speranze dei fan della Jedi che ha iniziato le sue avventure come apprendista di Anakin Skywalker.

