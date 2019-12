Secondo un rumor, Doctor Strange potrebbe comparire in WandaVision

Le riprese di WandaVision sono ben avviate in quel di Atlanta e dal set arrivano alcune voci su una possibile presenza di uno dei personaggi Marvel più importanti. Sembra, infatti, che in un degli episodi finali della nuova serie Disney+ potrebbe comparire Doctor Strange.

Questa voce è stata lanciata da Charles Murphy, che in passato è stato autore di scoop simili sul proprio sito Murphy's Multiverse, riporta ComicBook.com. Ovviamente, la notizia va presa con le pinze dato che mancano conferme in merito e dunque al momento ci troviamo di più nel campo delle speculazioni.



Eppure, vista la natura di WandaVision, la presenza di Doctor Strange avrebbe senso nello show. In ogni caso, Murphy racconta di aver saputo che Benedict Cumberbatch sarà sul set durante l'ultima settimana di produzione.



Considerando che WandaVision sarà collegata al film Doctor Strange in the Multiverse of Madness e che Elizabeth Olsen, dopo il ruolo da protagonista nella serie tornerà anche nel lungometraggio incentrato sullo Stregone Supremo, sembra possibile che lo show Disney+ possa concludersi con un cliffhanger o comunque un qualche evento che prepari il terreno al film.

Vorreste la presenza di Doctor Strange?



Intanto, sono comparse online le prime foto dal set di WandaVision, che ricordiamo debutterà nel 2021. Restando in tema di rumor, si vocifera che il secondo capitolo della saga di Doctor Strange potrebbe essere collegato anche a Captain Marvel.