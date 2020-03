Secondo i rumor Natalie Dormer potrebbe entrare nel cast di The Witcher 2

Il cast della seconda stagione di The Witcher prende sempre più forma, per esempio con la notizia dell'ingaggio di Kim Bodnia nel ruolo di Vesemir, vecchio strigo e mentore di Geralt (Henry Cavill). Alcune voci parlano anche del possibile ingresso nel cast di Natalie Dormer, che ha interpretato Margaery Tyrell in Game of Thrones.

Si tratta al momento di semplici rumor, da prendere con le molle in quanto tali. La voce arriva dal blog Redanian Intelligence, un fan blog di news e discussioni sul mondo di The Witcher. A quanto pare Natalie Dormer sarebbe stata vista sul set, e menzionata su un social network da un membro della troupe.

Il sito riporta infatti che un paio di settimane fa l'attrice sarebbe stata avvistata nel Surrey, a cavallo, in prossimità di una delle location della seconda stagione di The Witcher, insieme a un componente della troupe che lavora a stretto contatto con Henry Cavill. Poco dopo, sarebbe stato pubblicato un post da un importante membro del reparto casting dello show, che avrebbe commentato la giornata facendo il nome di Natalie Dormer.

Semplici indizi e nulla più, per adesso, e che potrebbero anche avere un'altra spiegazione. Certo è che Natalie Dormer non sarebbe la prima attrice di Game of Thrones a entrare nel franchise, dal momento che Kristofer Hivju (Tormund nel Trono di Spade) è già stato ufficialmente confermato.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Natalie Dormer nella seconda stagione di The Witcher? Fatecelo sapere nei vostri commenti.