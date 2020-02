Secondo un rumor, nel pilot di Superman & Lois morirà un personaggio importante

Nelle scorse settimane vi avevamo segnalato un leak su Superman & Lois, la nuova serie targata The CW e che andrà ad arricchire l'Arrowverse. Ebbene, la stessa fonte ad aver diffuso queste informazioni (il portale Primetimer) ha fornito nuovi dettagli emersi dalla sceneggiatura dell'episodio pilota.

Nello specifico, sembra che per Clark Kent (Tyler Hoechlin) la serie non inizierà nel migliore dei modi. Licenziato dal Daily Planet, l'uomo d'acciaio dovrà confrontarsi anche con la morte di un personaggio importante, ossia Martha Kent. Secondo il rumor, l'Uomo d'acciaio sentirà l'appello della madre e si recherà a Smallville, solo per trovarla morta in seguito a cause sconosciute. Inoltre, sembra che la scomparsa della donna sia legata a un mistero ancora più grande e che probabilmente sia legata anche all'esordio di un villain misterioso.



Primetimer riporta poi che nel pilota dovrebbe comparire un volto conosciuto, soprattutto dai fan di Supergirl, dato che stiamo parlando di Morgan Edge. Nello show dovrebbe essere il proprietario del Daily Planet e anche il responsabile del licenziamento di Superman. Non è chiaro però se il personaggio sarà lo stesso interpretato da Adrian Pasdar o se verrà reimmaginato come conseguenza degli eventi di Crisi sulle Terre Infinite. Cosa ne pensate di queste informazioni?



In attesa di dettagli ufficiali, vi segnaliamo alcune possibili influenze dei fumetti su Superman & Lois e alcune delle storie che potrebbero essere portate in scena.