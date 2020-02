Secondo vari rumor Sasha Banks farà parte del cast di The Mandalorian 2

Abbiamo scoperto la data di uscita della seconda stagione di The Mandalorian, ora invece vi segnaliamo questa indiscrezione riguardo uno dei prossimi interpreti che farà la sua comparsa nella seconda stagione della serie.

Stiamo parlando di Sasha Banks, wresteler che secondo quanto affermato dal podcast "Mat Men Pro Wrestling" e poi confermato dal sito Pro Wrestling Sheet avrebbe già filmato alcune scene che andranno in onda durante la seconda stagione dello show con protagonista Pedro Pascal. Sono in molti a credere che il suo sarà un ruolo come quello di Ming Na-Wen o Bill Burr, quindi come avversario del Mandaloriano per una sola puntata, mentre altri sperano di vedere una sfida tra lei e il personaggio di Cara Dune, vista la preparazione atletica di entrambe.

Come avevamo segnalato prima, si tratta di una serie di rumor che non sono ancora stati confermati dalla Disney, per questo rimaniamo in attesa di nuovi sviluppi. Nel frattempo è stato condiviso uno sneak peek del set di The Mandalorian 2, in calce alla notizia linkata è anche presente un video in cui possiamo dare un primo sguardo alle location scelte per la seconda stagione delle avventure di Din Djarin.

Non resta che aspettare il prossimo ottobre per vedere le puntate inedite della serie nel catalogo di Disney+.