Secondo un rumor Silver & Black è diventato una serie tv alla Sony Pictures

La Sony Pictures ha confermato di essere a lavoro su cinque o sei serie tv basate sul mondo di Spider-Man, e un nuovo rumor suggerisce che Silver & Black sarebbe una di queste.

Come ricorderete, il progetto nasce negli studi della major come un lungometraggio per il cinema, che ha faticato ad ingranare per entrare ufficialmente in produzione e che alla fine nell'agosto 2018 è stato ufficialmente cancellato.

Nello stesso periodo si era parlato di due film separati, sempre destinati alla sala cinematografica, uno per Black Cat e uno per Silver Sable, che per chi non lo sapesse sono due fra le avversarie/alleate più famose della storia editoriale dell'Uomo Ragno: ora tuttavia pare che i due personaggi siano destinati a riunirsi in una serie tv, per lo meno se e solo se questo rumo che ha preso a circolare nelle scorse ore dovesse rivelarsi vero.

Ricordiamo che tra i progetti attualmente in sviluppo in casa Sony legati al mondo di Spider-Man ci sono Morbius con Jared Leto, Venom 2 con Tom Hardy, Spider-Man 3 in collaborazione con i Marvel Studios, l'ampiamente pubblicizzato Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 con annesso spin-off dedicato a tutti i personaggi femminili e guidato da Gwen Stacy, e alcuni spin-off su Kraven il Cacciatore, Silk, Jackpot e Madame Web.

Rimanete sintonizzati per ogni eventuale aggiornamento.