Secondo vari rumor nella terza stagione di Titans sarà presente un alleato di Batman

Come avete potuto leggere nella notizia riguardo la data di uscita di Titans 2, la serie incentrata sui supereroi DC è attualmente disponibile nel catalogo di Netflix Italia. I fan però sono già pronti alla terza stagione e secondo vari rumor potrebbero incontrare un personaggio molto famoso.

Stiamo parlando di Barbara Gordon, figlia del celebre commissario di polizia di Gotham City. A dare la notizia, non confermata, è il sito Discussingfilm.net, che afferma come nella terza stagione sarà presente Oracle.

Per chi non lo sapesse si tratta dell'identità assunta da Barbara a seguito degli eventi del fumetto "Batman: The Killing Joke", in cui il famoso antagonista di Batman le causò una paralisi che mise definitivamente fine alla sua carriera come Batgirl e la costrinse su una sedia a rotelle. I dirigenti di DC Universe sarebbero quindi interessati al casting di un'attrice in sedia a rotelle per interpretare questo personaggio, la cui storia si intreccia pesantemente con quella di Batman e Nightwing. Nel frattempo sappiamo anche che la terza parte dell'opera verrà girata a Toronto a partire dal 30 marzo, nei prossimi mesi potremo avere quindi qualche indiscrezione sulle avventure inedite dei Titans.

Se non avete ancora visto le tredici puntate che compongono la seconda stagione della serie vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Titans 2.