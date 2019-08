Secondo lo sceneggiatore di Iron Man 3, WandaVision introdurrà i mutanti nel MCU

Nel corso di una recente intervista Drew Pearce, sceneggiatore di Iron Man 3 che ha recentemente esordito alla regia con Hotel Artemis, ha dichiarato che secondo lui la serie televisiva WandaVision introdurrà il concetto di mutanti all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Naturalmente non si tratta di conferme ufficiali ma solo supposizioni personali dell'autore, che parlando ai microfoni di Collider ha confessato:

"Sarei sicuramente sorpreso se WandaVision non fosse uno stratagemma per far iniziare a convergere alcune cose, come ad esempio i mutanti".

Pearce è anche convinto che i Marvel Studios saranno i primi ad essere in grado di realizzare una saga interconnessa fra prodotti per il grande schermo e prodotti per il piccolo schermo, una cosa tentata da molti ma nella quale tutti hanno fallito.

Tra l'altro, a proposito di interconnessioni, un rumor sorto in questi giorni suggerisce che alla fine di WandaVision Scarlet avrà un crollo emotivo e con i suoi poteri di controllo della realtà creerà il Multiverso, diventando la villain di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e non la alleata del protagonista interpretato da Benedict Cumberbatch come tutti hanno pensato inizialmente quando, durante la presentazione della Fase 4 del MCU, è stato annunciato che Elizabeth Olsen avrebbe avuto un ruolo di rilievo nel film.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.