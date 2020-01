Secondo la showrunner di Station 19 ci saranno più morti nella terza stagione

I fan di Station 19 dovranno prepararsi a un clima più cupo all'interno della serie. La showrunner Krista Vernoff, infatti, ha dichiarato che i protagonisti dello show non riusciranno a salvare tante vite come accaduto nelle stagioni precedenti.

Lo spin-off di Grey's Anatomy mostra la vita e il lavoro del personale della Caserma 19 di Seattle, impegnato ogni giorno nel tentativo di salvare più persone possibile dagli eventi drammatici di cui sono vittime.

Le prime due stagioni dello show erano state affidate a Stacy McKee, mentre la terza è opera di Vernoff che, durante un'intervista con il portale TVLine, ha sottolineato come questa volta il numero di persone salvate dai vigili del fuoco di Seattle sarà decisamente inferiore rispetto al passato:

"Quest'anno assisteremo a molte più morti e a soccorsi non andati a buon fine. Durante le prime due stagioni della serie non ci sono state molte morti. In questa stagione di Station 19 non saremo in grado di poter salvare tutti ogni settimana" la showrunner ha poi continuato a parlare delle differenze rispetto alle prime due stagioni "Si tratta di una stagione più drammatica, qualcosa di più oscuro. Vedremo le persone con molta più fuliggine addosso".

Che aspettative avete nei confronti di questa terza stagione? Vi ricordiamo, infine, che ci sarà anche un crossover con Grey's Anatomy, la serie principale con protagonista il personaggio di Meredith Grey (Ellen Pompeo), attualmente giunta alla sedicesima stagione.