Secondo la showrunner The Witcher 3 risolverà un problema della stagione 2

L'attesissima terza stagione di The Witcher potrebbe risolvere uno dei problemi della stagione 2 su un personaggio in particolare: a rivelarlo è la showrunner Lauren Hissric.

In particolare, il personaggio di Yennefer secondo i fan non corrisponde alla caratterizzazione dai romanzi di Andrzej Sapkowski dai quali è tratto lo show Netflix. I cambiamenti radicali apportati a Yennefer nelle serie sono stati riconosciuti dalla showrunner Lauren Hissrich che, secondo quanto dichiarato, tenterà di raddrizzare il tiro nella terza stagione. Grandi cambiamenti attendono The Witcher 3: la serie TV sarà molto più orientata politicamente.



"'Come hai potuto fare questo a questi personaggi?' Bene, questo diventa un problema per la storia per noi", ha detto Hissrich a EW. Sembrerebbe dunque che il parere del pubblico sia stato accolto come occasione di crescita per lo show ma i fan rimangono scettici soprattutto dopo la notizia dell'addio di Henry Cavill a The Witcher: ma qual è la vera ragione che allontana l'attore dallo show? The Witcher, rinnovato già per una quarta stagione, vedrà Geralt of Rivia prendere le sembianze di Liam Hemsworth. Ma Henry Cavill a parte, i fan sembrano non riporre molta fiducia in Lauren Hissric: che The Witcher 3 possa far cambiare idea al pubblico? Staremo a vedere!

La prima parte di The Witcher uscirà su Netflix il 29 giugno 2023, mentre la seconda parte il 27 luglio.