Secondo Sophie Turner alcuni fan potrebbero rimanere delusi dal finale di Game Of Thrones

Sophia Turner, l'attrice che interpreta Sansa Stark nella celebre serie TV Game Of Thrones, ha rivelato in un'intervista di come si sia sentita durante la lettura del copione dell'ultimo episodio dello show e quali saranno, secondo lei, le reazioni degli spettatori quando vedranno la puntata.

"Non so se il finale sarà apprezzato dai fan. Molti di loro rimarranno delusi, altri saranno soddisfatti. Sarà molto interessante vedere le loro reazioni. Per quanto mi riguarda, leggere il copione dell'ultima puntata è stato molto doloroso. Quando ho letto l'ultima riga, "end of Game Of Thrones", mi sono emozionata. Su Sansa Stark posso solo dire che in quest'ultima stagione riuscirà a capire davvero chi è e cosa rappresenta. Nel corso dello show non hai ma saputo chiaramente cosa volesse ottenere e cosa volesse diventare. In questi ultimi episodi diventerà un personaggio molto più sicuro di sé".



L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones verrà trasmessa da HBO nel 2019. Ancora non è stata annunciata una data d'uscita ufficiale per l'Italia. HBO ha annunciato di recente di avere cinque spin-off in cantiere ispirati alla saga letteraria de le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.