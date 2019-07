Il secondo spin-off non potrebbe contenere The Walking Dead nel titolo

Mentre continua la messa in onda della quinta stagione di Fear the Walking Dead e mentre i fan della serie principale continuano a cercare indizi nel primo trailer ufficiale di The Walking Dead 10, arrivano novità sul secondo spin-off del franchise ancora senza titolo, curiosamente proprio relative al nome.

A parlare del nuovo progetto del canale broadcast AMC ci ha pensato direttamente David Madden, capo della programmazione dell'emittente, che ha rivelato una piccola curiosità sul titolo durante una recente intervista rilasciata ai microfoni del The Wrap. Ha detto Madden:



"Questo nuovo show del franchise percorrerà un percorso nettamente differente e separato. Produce sensazioni diverse dalla serie principale e anche il tono di discosterà da quello di The Walking Dead e Fear the Walking Dead. Non assomiglierà per niente agli altri due show della AMC". Stando ai rumor trapelati, questo terzo progetto dovrebbe seguire dei giovani protagonisti appartenenti alla prima generazione cresciuta dopo la caduta della civiltà.



Per questo secondo Madden la nuova serie televisiva potrebbe non contenere nel titolo la scritta The Walking Dead, discostandosi nettamente dai cugini in onda ormai da svariati anni. I dettagli purtroppo finisco qui e bisognerà attendere ancora un po' per scoprire quale direzione prenderà questa nuova realtà serial della AMC.