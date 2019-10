Il secondo spin-off di The Walking Dead avrà una 'mitologia' diversa

Dopo aver spiegato cosa renderà unico il nuovo spin-off di The Walking Dead, il supervisore dei contenuti del franchise, Scott Gimple, si è soffermato sulla prospettiva diversa che avrà questo nuovo show e di come farà affidamento a una mitologia differente rispetto alla serie madre e a Fear the Walking Dead.

L'aspetto che più salta all'occhio, è che il secondo spin-off sarà incentrato su dei giovani protagonisti, nati durante l'apocalisse zombie e che non conoscono la vita dei tempi passati e la società in cui sono cresciuti è ben diversa rispetto a quella che ha dato vita, per esempio, a Rick Grimes. Per questo, secondo Gimple, gli spettatori avranno delle sensazioni diverse rispetto al passato.



"Con questo terzo show, non è tanto una questione di formato, quanto di prospettiva", ha dichiarato Gimple. "Due sorelle saranno le protagoniste. Si parlerà della loro età e dei loro amici. Lo show ha, per certi versi, una mitologia differente". Anche se si tratta dello stesso mondo, infatti, "le cose a cui sono legate sono molto diverse rispetto agli altri show, così come le vite che i personaggi conducono". Ciò rappresenta qualcosa di totalmente nuovo rispetto a quanto visto in precedenza e potrebbe rappresentare una ventata d'aria fresca per l'intero mondo di TWD.

Il nuovo spin-off, inoltre, potrebbe essere collegato alla seconda stagione di The Walking Dead e fare dunque da ponte per introdurlo. Gli episodi di questa nuova serie dovrebbero arrivare nel 2020 su AMC, mentre in Italia saranno pubblicati su Amazon Prime Video.