Il secondo spin-off di The Walking Dead cerca comparse per le riprese in Virginia

A.A.A. Cercasi comparse per il secondo spin-off di The Walking Dead, la serie tv di AMC ormai arrivata alla sua decima stagione. Le riprese inizieranno a luglio e termineranno a Novembre a Richmond, in Virginia.

I ruoli richiesti secondo i casting call della Kendall Cooper Casting Agency sarebbero di varia natura, "si accettano attori di tutte le etnie, età, generi e tipi, ma sono preferibili attori con un background nel mondo del ballo o che sappiano muoversi bene, così come quelli che daranno una disponibilità maggiore in quanto a date e orari".

I provini avranno luogo sabato 29 giugno, dalle 12.00 alle 15.00, e gli attori sono incoraggiati a fare richiesta via mail all'indirizzo RVAextras@KendallCooperCasting.com, oggetto del messaggio "WALKING DEAD". Per maggiori informazioni potete visitare il sito web ufficiale della società di casting.

Il pilot della serie spin-off sarebbe già stato scritto, e Gimple, in quanto produttore esecutivo, ha promesso che sarà qualcosa di totalmente diverso rispetto a ciò che abbiamo visto finora.

Gimple è anche co-creatore del nuovo show che debutterà nel 2020, assieme a Mike Negrete, che ricoprirà il ruolo di showrunner.

Dopo la buona accoglienza ricevuta da Fear The Walking Dead, non ci si aspetta di meno in questo caso, anche se, com'è che si dice? Ai posteri l'ardua sentenza (o almeno, agli spettatori davanti ai televisori il prossimo anno).