Il secondo spin-off di The Walking Dead ha tre nuovi protagonisti

La terza serie del franchise The Walking Dead, uno spin-off ancora senza titolo, inizia a prendere forma con i nomi di tre dei protagonisti, rivelati in esclusiva da Variety. Si tratta di Alexa Mansour, Nicolas Cantu e Hal Cumpston. Un’altra attrice sarà presumibilmente annunciata presto.

Sembra infatti che la serie avrà due protagoniste femminili, non assomiglierà all’universo che conosciamo e sarà incentrata sulla prima generazione divenuta adulta nell’apocalisse zombie. AMC non ha comunicato notizie sui personaggi, ma le fonti descrivono il personaggio di Alexa Mansour come una donna che infrange le regole e vive alla giornata. Appare simpatica e divertente dall’esterno, ma è triste dentro. L’attrice è recentemente apparsa nella serie drammatica CBS Madam Secretary e ha recitato nell’horror Unfiltered: Dark Web.

Del personaggio di Cantu si dice che sia piccolo per la sua età e che sia cintura nera di karate. L’attore ha prestato la sua voce alle serie animate The Amazing World of Gumball, Sofia the First, Future-Worm! e Lego Star Wars: The Freemaker Adventures.

Il personaggio di Cumpston, invece, sembrerebbe essere un timido solitario che spaventa i bambini e che si odia per questo. Cumpston in precedenza ha recitato, scritto e prodotto la commedia australiana Bilched.

Creata da Scott Gimple e Matt Negrete, la serie, che cerca comparse in Virginia, si aggiunge all’originale The Walking Dead, giunta alla sua decima stagione, e allo spin-off Fear The Walking Dead, alla quinta. Il fumetto che ha ispirato la serie originale si è recentemente concluso dopo quasi due decenni.