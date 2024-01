Secondo la star di Hill House la fama delle star Netflix è effimera

The Haunting of Hill House si è dimostrata uno dei tantissimi show televisivi capaci di catalizzare l’attenzione di un pubblico sempre più attratto da serie tv e prodotti di questo tipo. Uno dei protagonisti della serie ha però voluto ribadire come, a suo parere, la fama derivata da una serie tv possa essere terribilmente effimera.

Dopo aver ricordato che la serie di The Haunting avrebbe dovuto avere una terza stagione, torniamo a parlare della bellissima e apprezzatissima opera di Mike Flanagan per riportare le parole di Oliver Jackson-Cohen a proposito dell’improvvisa e spesso poco duratura fama legata al successo di prodotti seriali che vengono dimenticati dal grande pubblico con la stessa facilità con cui vengono esaltati nei momenti di hype.

Parlando a The Independent, l’attore ha spiegato il suo cinico punto di vista: “Essere famosi su Netflix… è una cosa piuttosto interessante.Per un po’ di tempo sei la persona più famosa del mondo, poi arriva la serie successiva che prende completamente il sopravvento”.

L’artista ha spiegato che dopo aver partecipato ad entrambe le stagioni della serie antologica ha ricevuto una serie di proposte per racconti simili, per quanto, di solito di livello più basso.

Una riflessione, quella del britannico, che dovrebbe farci riflettere su come anche le opere più influenti e ben realizzate finiscano per essere carne da macello in un sistema di prodotti sempre più usa e getta, cannibalizzati da un pubblico più attento a rimanere in linea con le mode del momento che ad apprezzare un lavoro nel tempo e attraverso il tempo necessario.

In attesa di capire se lo show di Flanagan potrà tornare, magari su una piattaforma diversa da Netflix, vi lasciamo alla nostra recensione di The Haunting of Hill House.