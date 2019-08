Secondo Stephen Amell Arrow è finita con l'addio di Emily Bett Rickards

I fan di Arrow stanno pian piano metabolizzando il fatto che la prossima stagione dello show che ha dato il via all'Arrowverse sarà l'ultima. Qualcuno, però, sembra aver già fatto i conti con la fine dei giochi da un po' di tempo.

Si tratta proprio di Stephen Amell, l'Oliver Queen della serie, che ha ammesso che la serie così come la conosciamo per lui è finita già con l'ultimo episodio della settima stagione e, quindi, con l'addio di Felicity Smoak (Emily Bett Rickards).

"Penso che lo show strutturato così come lo conoscono i fan sia finito con la settima stagione. Quest'anno è fondamentalmente molto diverso. Gli episodi sono eventi. Per me, lo show così come l'abbiamo costruito è finito con l'addio di Emily" ha spiegato Amell, che si è detto poi soddisfatto dell'opportunità di lavorare con tante guest star per la prossima stagione: "In ogni episodio è come se chiudessimo una certa parte della serie. Ed ho avuto l'opportunità di lavorare con attori e personaggi con cui non ho potuto più lavorare per un bel po' di anni".

Amell ha anche rivelato quale sarà il destino dell'iconica salmon ladder di Oliver dopo la fine dello show. Il produttore di Arrow, invece, ha dichiarato che il finale sarà molto diverso da ciò che i fan si aspettano, nonostante il futuro di Oliver sia già noto.