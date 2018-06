Secondo Stephen Amell, un crossover fra Arrow e Supernatural non sarebbe difficile

L’attenzione dei fan DC Comics potrà anche essersi focalizzata sul prossimo (e già annunciato) crossover dell’Arrowverse, che come già sappiamo introdurrà anche il personaggio di Batwoman, ma la star Stephen Amell sembra invece puntare altrove il proprio arco. Tutti i dettagli dopo il salto!

Come dichiarato solo qualche settimana fa, l’interprete di Oliver Queen vorrebbe infatti un crossover fra Arrow e Supernatural, un’altra serie di successo di casa The CW, che lo scorso aprile è stata rinnovata ufficialmente per una quattordicesima stagione.



In occasione dell’evento Heroes and Villains Fan Fest di Londra, Aisha Tyler ha sottolineato che gli show potrebbero essere troppo diversi perché la rete The CW riesca a farli incontrare, ma è in quel preciso istante che Amell si è dichiarato in forte disaccordo.



Questa è stata la sua immediata risposta: “No. Il motivo per cui facciamo dei crossover su Arrow è perché Greg Berlanti, quando era giovanissimo, adorava vedere i personaggi di uno show apparire altrove. Quindi mi piacerebbe ricevere l’opportunità di lavorare con Jared [Padalecki, interprete di Sam Winchester] e Jansen [Ackles, interprete di Dean Winchester]. Non so come potrebbe funzionare. Sicuramente andrei da loro e prenderei parte al loro show”.



Sebbene Amell abbia ripetuto di non avere alcuna idea su come giustificare il crossover, quantomeno a livello narrativo, ha espresso la forte volontà di realizzarlo per i fan di ambedue gli show: “Non so come sembrerebbe. Davvero, non ne ho idea. Ma mi piacerebbe farlo, perché noi facciamo spettacolo - il mio, ed il loro - per voi tutti. Facciamo in modo che la gente possa apprezzarlo. E so che non ha assolutamente senso realizzare un crossover [fra Arrow e Supernatural], ma al diavolo!”.



Come i fan ricorderanno, Amell aveva espresso già nel dicembre 2016 il desiderio di prendere parte ad un episodio di Supernatural. Da allora, l’idea ha continuato a raccogliere sempre più consensi tra i fan, spingendoli a realizzare poster e fotomontaggi. E sebbene le star di Supernatural nutrano qualche dubbio sulla possibilità di realizzare un crossover, Amell è fiducioso di poter apparire in qualche modo nel loro show.



E voi, siete del parere che un crossover fra Arrow e Supernatural sia fattibile? Fateci conoscere le vostre eventuali soluzioni attraverso i commenti!