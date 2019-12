Secondo Stephen Amell Facebook ostacola le sue iniziative di beneficenza

Stephen Amell, protagonista di Arrow, è sempre molto attivo sui social network, e interagisce spesso e volentieri coi suoi fan su Twitter e su Facebook. L'attore utilizza la sua pagina Facebook anche per promuovere cause benefiche e raccolte fondi, specialmente per la lotta al cancro, dopo la battaglia di sua madre con questo subdolo nemico.

Adesso, però, Stephen Amell sembra accusare il social network di Mark Zuckerberg di limitare l'accesso alla sua pagina, impedendogli così di raccogliere ancora più denaro da investire in beneficenza.

In un post pubblicato lunedì, Amell ha scritto che Facebook sta limitando la capacità della pagina di raggiungere le persone che hanno contribuito a costruirla. "Facebook mi ha portato nel suo quartier generale nel 2014" recita il post, "pagando per tutto questo, per chiedermi come ho costruito la mia pagina: Ora limitano la mia capacità di connettermi con le persone che mi hanno aiutato a farlo. Mi stanno ostacolando nel raccogliere milioni di dollari per la beneficenza. Fan***o Facebook!"

Si tratta per la verità di una lamentela piuttosto comune, e secondo diversi fan Stephen Amell non avrebbe scritto di suo pugno il post di protesta, ma la sua pagina potrebbe essere stata hackerata. Desta qualche sospetto, infatti, l'insolita modifica della sezione Informazioni e la mancanza di una foto profilo.

Secondo altri invece la pagina non sarebbe stata hackerata ma c'è comunque qualcosa di strano, visto che negli ultimi tempi l'attore l'ha usata tranquillamente per promuovere il suo ultimo film, Code 8.

Dopo Arrow Ketherine McNamara raccoglie l'eredità di Stephen Amell, mentre il crossover Crisi sulle Terre Infinite è fermo dopo le primi tre parti.