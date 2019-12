Secondo una teoria WandaVision sarà un'allegoria delle 5 fasi del dolore

La serie Marvel WandaVision è attualmente in fase di sviluppo e Kevin Feige, responsabile dei Marvel Studios, promette che sarà qualcosa di mai visto e di non paragonabile alle altre produzioni. A quanto pare, oltre a essere una delle prime serie limitate Marvel, renderà omaggio anche a varie sitcom.

Un'ardita quanto elaborata teoria di un fan ipotizza in questi giorni che WandaVision potrebbe essere concepita come un'allegoria delle cinque fasi del dolore, seguendo il modello concepito dalla psicologa Elizabeth Kübler-Ross.

Secondo l'utente Reddit CommanderPaprika, infatti, la serie inizia con la fase di diniego, da parte di Wanda (Elizabeth Olsen), della morte di Visione (Paul Bettany). Per questo motivo, entrano in gioco sitcom come Leave It To Beaver, con risate registrate e cose del genere. Successivamente, è il momento della rabbia, con Wanda che inizia a fare i conti con la realtà, diventando alla fine Scarlet Witch (altra cosa che lo stesso Kevin Feige ha confermato, e che influenzerà la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe). La fase della negoziazione potrebbe includere un'avventura di Scarlet Witch nel Multiverso, attraversando poi la fase della depressione, e infine quella dell'accettazione.

Elizabeth Olsen ha definito qualche tempo fa "sorprendente" la trama di WandaVision, aggiungendo che Kevin Feige si era dimostrato un genio per aver concepito qualcosa di simile. "È una storia davvero intelligente. Sarà un buon momento e penso che anche i fan ne saranno entusiasti."

Il villain principale di WandaVision potrebbe essere Nightmare. La serie arriverà su Disney+ nella primavera del 2021.