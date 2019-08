Secondo Tom Hiddleston gli avversari di Loki saranno 'formidabili'

Tutti i fan del personaggio interpretato da Tom Hiddleston sono rimasti particolarmente sorpresi di scoprire che sarà il protagonista di una serie TV dedicata interamente a lui. L'attore è attualmente impegnato a promuovere Loki e nell'ultima intervista ha parlato di quelli che sarnno i suoi avversari nello show.

Parlando ai microfoni di MTV Tom Hiddleston ha specificato che sarà impegnato con Loki ancora per molto tempo. Inoltre ha aggiunto: "Conosco bene questo personaggio, e anche il pubblico lo conosce. Interpretarlo in modo fedele ma creare nuove sfaccettature e fargli affrontare nuove sfide sarà uno degli aspetti più interessanti della serie. Vedremo le sue classiche caratteristiche: la sua intelligenza, la sua slealtà, la sua malizia e la sua magia scontrarsi contro avversari formidabili, la cui potenza non abbiamo mai visto prima".

Dopo aver fatto conoscere al pubblico l'inizio delle riprese di Loki quindi, l'attore ha svelato delle nuove informazioni che siamo sicuri faranno felici tutti i fan dell'universo narrativo creato dai Marvel Studios. Se cercate ulteriori indiscrezioni, sono in molti che si stanno interrogando sull'effetto che avrà Loki sulla timeline del MCU, rendendo ancora più appassionante la prospettiva di questa nuova serie TV.

Lo show farà il suo debutto nel corso della primavera del 2021, all'interno del catalogo del serivizio streaming Disney+.