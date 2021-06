Secret Invasion, Emilia Clarke: 'Pronta a restare nel MCU a lungo'

Dopo aver trascorso quasi dieci anni nel cast di Game of Thrones, Emilia Clarke dice di essere pronta a fare altrettanto anche con un altro franchise di successo come il Marvel Cinematic Universe dopo la sua aggiunta al cast di Secret Invasion.

Nel corso di una recente chiacchierata co The Hollywood Reporter, l'ex Daenerys Targaryen ha detto: "Mi piacerebbe poter essere così fortunata da farne parte per molto tempo. Tutti quelli che conosco e con cui ho parlato che fanno parte dell'universo Marvel – e gli attori si sa, parlano – ne parlano solo benissimo. C'è una ragione per cui gli attori ci restano. Sono così amati perché si divertono davvero tantissimo. Quindi sono assolutamente pronta a restare nel MCU a lungo".

Sebbene non sia ancora chiaro quale ruolo Emilia Clarke avrà in Secret Invasion, l'attrice ammette di essere preoccupatissima per gli eventuali spoiler che potrebbe incautamente rilasciare su questa nuova produzione che vedrà, tra gli altri, la partecipazione di: Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Christopher McDonald e Killian Scott.

Alla regia ci saranno Thomas Bezucha, che di recente ha diretto il thriller poliziesco Uno di noi (Let Him Go) e di Ali Selim, che ha lavorato sul drama di Hulu The Looming Tower.