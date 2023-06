Secret Invasion, 5 cose da sapere prima di guardare la serie Marvel

L'uscita di Marvel: Secret Invasion è ormai alle porte - la serie debutterà su Disney+ il 21 giugno 2023 -, ma l'investigazione di Nick Fury sui terribili Skrull mutaforma non nasce certo dal nulla: basti pensare agli eventi di Captain Marvel, Spider-Man: Far From Home e svariate serie MCU.

In particolare, ecco 5 cose da sapere assolutamente per capire al meglio la storia in sei episodi.

Lo S.H.I.E.L.D. si è sciolto in Captain America: The Winter Soldier . Nella Fase 1, Nick Fury era Direttore dello S.H.I.E.L.D., l' organizzazione di intelligence internazionale incaricata di mantenere la sicurezza nazionale e globale. Alla rivelazione che l 'HYDRA operasse alle sue spalle, l'organizzazione è stata chiusa durante Captain America: The Winter Soldier da Fury stesso. Era l'ottobre 2020 quando andò in onda la dignitosa stagione finale di Agents of S.H.I.E.L.D.

Alla luce di considerazioni simili, Secret Invasion sarà la serie Marvel più oscura ? Di certo, il nuovo prodotto di Kyle Bradstreet ha grandi probabilità di elevare la saga a