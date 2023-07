Secret Invasion: Ali Selim elogia la grandezza di Samuel L. Jackson e di Don Cheadle

L’impressionante scena che vede protagonisti Don Cheadle e Samuel L. Jackson a confronto nel secondo episodio di Secret Invasion è stata commentata dal regista dello show che ha apprezzato il lavoro dei due attori, dicendosi certo di quello che sarebbe venuto fuori, vista la caratura degli interpreti.

Dopo avervi elencato tutti gli easter egg presenti nel secondo episodio di Secret Invasion, vogliamo andare più nel profondo parlandovi di una delle scene più importanti e coraggiose viste nello show fino a questo momento.

Durante l’incontro tra i due personaggi accadono tantissime cose: Innanzitutto Fury scopre che Rhodey sa dei ribelli Skrull da quindici anni e quando gli chiede di aiutare un fratello togliendogli il mirino del mondo di dosso, Rhodey lo licenzia senza battere ciglio.

Si tratta senza dubbio di una conversazione importante, capace di abbracciare l’invasione extraterrestre, la politica globale e gli obblighi che gli uomini neri di successo sentono di portare sulle spalle.

Ali Selim ha commentato in questo modo la scena della conversazione: “Non c’è da dire molto. Si tratta di due dei più grandi attori viventi e che avrebbero voluto lavorare insieme per decenni e, se non ho capito male, non avevano mai avuto l’opportunità di farlo. Hanno ricevuto una sceneggiatura brillante che andava avanti per otto pagine. Era come un’opera teatrale scritta per loro due”.

Poi ha continuato, parlando della location in cui si è girata la scena: “Ho trovato una location fantastica che dava molto spazio e molta libertà di movimento. Mi sono assicurato che la scena fosse scritta in modo che non ci fossero altre persone nel bar a far tintinnare i bicchieri o a passare l’aspirapolvere o qualsiasi altra cosa. E poi li ho guardati lavorare. Èd è stato stupefacente".

In attesa di poter vedere il terzo episodio del nuovo show ambientato nel Marvel Cinematic Universe, vi lasciamo alla recensione della seconda puntata di Secret invasion.