Secret Invasion, un membro del cast parla di quella QUELLA scioccante scena!

La prima puntata di Secret Invasion è finalmente arrivata e con lei un momento che avrà colpito profondamente tantissimi fan storici della Marvel. Un personaggio che ha percorso silenziosamente il suo viaggio per ben 11 anni, dovrebbe aver salutato (apparentemente) l'universo cinematografico.

SPOILER DELLA 1X01 DI SECRET INVASION

Nonostante molti avessero pensato che il personaggio sarebbe andato nella direzione di un infausto destino, il momento della morte di Maria Hill alla fine del primo episodio di Secret Invasion ha lasciato tantissimi fan dalla saga senza parole. Nonostante non sia detta l'ultima parola in una serie che vede al centro la storia di una popolazione di mutaforma, ha fatto un certo effetto vedere un personaggio che per 11 anni ha fatto parte dell'universo Marvel lasciare la scena in maniera così inaspettata ed improvvisa.

Cobie Smulders ha parlato di Secret Invasion come uno sguardo più approfondito a Maria Hill dicendo per la prima volta la sua sulla morte del personaggio. "Sembrava e sembra strano. La morte di Maria Hill è molto reale, è scioccante e incredibilmente umana. È stata una giornata triste. Non c'è vergogna ad andarsene quando i passi sono incerti. Non credo di essere mai morta davanti alla telecamera" ha raccontato l'attrice.

In attesa del secondo episodio, vi consigliamo la recensione della 1x01 di Secret Invasion.